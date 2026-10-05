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Clubavond in Breda mag langer doorgaan op 28 november
De burgemeester van Breda heeft toestemming gegeven voor een clubavond op Keizerstraat 101. Deze mag op 28 november doorgaan tot zes uur ’s ochtends op 29 november.
Op 1 oktober is een ontheffing verleend voor een clubavond aan de Keizerstraat 101 in Breda. De burgemeester heeft besloten dat deze op zaterdag 28 november mag duren tot zes uur ’s ochtends op zondag 29 november.
De verlenging van de sluitingstijd geldt specifiek voor deze datum en locatie. Normaal gesproken moeten evenementen eerder stoppen, maar met deze ontheffing is een uitzondering gemaakt.
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