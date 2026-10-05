Vlooienmarkt in Breda krijgt vergunning voor 8 november

De gemeente Breda heeft een evenementenvergunning verleend voor een vlooienmarkt op 8 november. Het evenement vindt plaats aan de Nieuwe Inslag 99 en duurt van negen uur ’s ochtends tot half vijf ’s middags.

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De vlooienmarkt is gepland op zaterdag 8 november en wordt gehouden aan de Nieuwe Inslag 99 in Breda. Het evenement begint om negen uur ’s ochtends en eindigt om half vijf in de middag.

Het besluit voor de vergunning is op 1 oktober verzonden. De vlooienmarkt biedt bezoekers de mogelijkheid om te snuffelen tussen tweedehands spullen en wellicht unieke vondsten te doen.