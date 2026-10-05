Ontwerp-begroting Breda 2027 ligt ter inzage

De gemeente Breda heeft de ontwerp-begroting voor 2027 en de meerjarenraming vrijgegeven. Deze documenten kunnen van 5 tot en met 19 oktober 2026 worden ingezien.

Gevonden voor jou

De begroting en toelichting zijn beschikbaar via de website van de gemeente Breda. Wie liever fysiek de stukken bekijkt, kan terecht bij de Infobalie in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan in Breda. Hier staan computers klaar waarop de digitale versie van de documenten is te raadplegen.

Het gaat om de financiële plannen en vooruitzichten voor het komende jaar en de meerjarige planning. Het inzageproces biedt belangstellenden de kans om inzicht te krijgen in de plannen van de gemeente.