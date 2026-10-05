Advertentie
Exploitatievergunning verleend voor locatie Houtmarkt in Breda
De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning afgegeven voor Houtmarkt 9. Dit besluit is verzonden op 1 oktober 2026.
Op Houtmarkt 9 in Breda is een exploitatievergunning verleend op basis van artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit heeft kenmerk Z2026-006186.
De vergunning maakt het mogelijk om op deze locatie activiteiten uit te voeren waarvoor deze toestemming nodig is. Het besluit is op 1 oktober 2026 verzonden.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie