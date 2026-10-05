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Exploitatievergunning verleend voor locatie Houtmarkt in Breda

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning afgegeven voor Houtmarkt 9. Dit besluit is verzonden op 1 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Op Houtmarkt 9 in Breda is een exploitatievergunning verleend op basis van artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het besluit heeft kenmerk Z2026-006186.

De vergunning maakt het mogelijk om op deze locatie activiteiten uit te voeren waarvoor deze toestemming nodig is. Het besluit is op 1 oktober 2026 verzonden.

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