Ontheffing winkeltijden verleend voor Reigerstraat in Breda

De burgemeester van Breda heeft ontheffing verleend voor de winkeltijden op Reigerstraat 11. Dit is gedaan in verband met de plaatsing van twee automaten.

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Op 1 oktober 2026 heeft de burgemeester van Breda toestemming gegeven om af te wijken van de gebruikelijke winkeltijden op de locatie Reigerstraat 11. De ontheffing is bedoeld voor de plaatsing van twee vendingmachines, oftewel automaten waar producten gekocht kunnen worden.

De ontheffing geldt specifiek voor deze locatie in het centrum van Breda. Het besluit heeft de kenmerkcode Z2026-006542 gekregen.