Termijn verlengd voor bouwvergunning Kerkstraat Eindhoven

De bouwvergunning voor Kerkstraat 44 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het herstellen van een trapgat.

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De verlenging betreft een bouwactiviteit, zowel technisch als ruimtelijk. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006274.

Deze verlenging is alleen bedoeld als kennisgeving en ligt niet ter inzage. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken.