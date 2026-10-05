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Termijn verlengd voor bouwvergunning Kerkstraat Eindhoven
De bouwvergunning voor Kerkstraat 44 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om het herstellen van een trapgat.
De verlenging betreft een bouwactiviteit, zowel technisch als ruimtelijk. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006274.
Deze verlenging is alleen bedoeld als kennisgeving en ligt niet ter inzage. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken.
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