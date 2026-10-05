Hooge Zwaluwe: melding milieubelastende activiteit door R. de Laat Holding

R. de Laat Holding B.V. in Hooge Zwaluwe heeft een melding gedaan voor het starten van milieubelastende activiteiten. Het gaat onder andere om het opslaan van diesel in bovengrondse tanks en het kleinschalig tanken van voertuigen.

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De melding betreft activiteiten op Zandstraat 1 in Hooge Zwaluwe. Het bedrijf wil diesel opslaan in bovengrondse tanks en voertuigen, vliegtuigen of werktuigen tanken met vloeibare brandstoffen tot maximaal 25 m3 per jaar. Ook wordt mechanisch bewerken van diverse materialen genoemd.

De melding is op 25 april en 4 mei 2026 ingediend en op 1 oktober 2026 afgehandeld. Tegen de melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het zaaknummer dat aan deze procedure gekoppeld is, luidt Z2026-00012932.