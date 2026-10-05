Puinbreker ingezet in Oud Gastel voor één dag

In Oud Gastel is op Stoofstraat 46 een mobiele puinbreker ingezet. De machine heeft bouw- en slooppuin fijngemaakt tot granulaat, een herbruikbaar materiaal.

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De melding voor mobiel puinbreken is op 30 september gedaan en afgehandeld op 1 oktober. Het gaat om een activiteit die maximaal één werkdag mag plaatsvinden in week 45 van 2026.

Bij mobiel puinbreken wordt puin op locatie verwerkt met een speciale machine. Het puin wordt fijngemaakt tot granulaat, dat opnieuw kan worden gebruikt. Deze methode wordt vaak toegepast bij bouw- of sloopwerken.