Gemeente Loon op Zand stelt nieuwe subsidieplafonds vast

Het college van Loon op Zand heeft de subsidieplafonds voor 2027 opnieuw vastgesteld. Dit besluit corrigeert administratieve fouten en verwerkt indexaties. De verdeling van het totale subsidiebudget is aangepast.

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De gemeente Loon op Zand heeft het besluit van 21 april 2026 over de subsidieplafonds ingetrokken en vervangen door een nieuwe vaststelling. Dit betreft het subsidiebudget voor de Subsidieregeling Sterke Gemeenschappen in 2027. Het totale budget is verdeeld over verschillende categorieën, zoals amateurkunst, jeugd- en jongerenwerk, welzijn en accommodaties.

In totaal is 2.343.943 euro beschikbaar voor uitvoeringssubsidies en 197.305 euro voor waarderingssubsidies. Daarnaast is er 114.945 euro gereserveerd voor accommodaties en huisvesting. Elk plafond geeft aan hoeveel maximaal beschikbaar is per subsidiecategorie.

De correcties hebben geen invloed op de beoordelingscriteria of verdeelregels van de subsidieregeling. Subsidieaanvragen worden beoordeeld volgens de bestaande regels. Het besluit is afhankelijk van de definitieve vaststelling van de begroting 2027 door de gemeenteraad.