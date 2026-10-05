Nieuwe verordening vastgesteld voor raadsleden Halderberge

De gemeenteraad van Halderberge heeft een nieuwe regeling vastgesteld voor de vergoedingen en scholing van raads- en commissieleden. Deze vervangt de eerdere verordening uit 2025.

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De nieuwe verordening regelt onder andere de vergoeding voor raadsleden die deelnemen aan onderzoeks- of bijzondere commissies. Deze toelages worden berekend op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en zijn afhankelijk van de duur en aard van de commissie.

Daarnaast biedt de regeling mogelijkheden voor raads- en commissieleden om vergoeding aan te vragen voor niet-partijpolitieke scholing die bijdraagt aan hun functie. Dit moet vooraf gemotiveerd worden, inclusief een kostenspecificatie.

Ook zijn afspraken gemaakt over het gebruik van communicatiemiddelen, zoals tablets, die door de gemeente worden verstrekt. Na beëindiging van de functie moeten deze worden ingeleverd of kunnen ze tegen betaling van de resterende waarde worden overgenomen.

De verordening is op 24 september 2026 vastgesteld en treedt in werking de dag na publicatie in het Gemeenteblad.