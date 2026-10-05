Visverkoop op woensdag bij Van Beekstraat in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft een vergunning verleend voor visverkoop op woensdag ochtenden bij de Van Beekstraat in Selissen.

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Op 1 oktober 2026 hebben burgemeester en wethouders van Boxtel toestemming gegeven voor een standplaats waar vis verkocht mag worden. Deze vergunning geldt voor woensdagochtenden en de locatie is aan de Van Beekstraat in de wijk Selissen.

De vergunning is verleend op basis van de Algemene plaatselijke verordening, een regel die bepaalt waar en wanneer bepaalde activiteiten mogen plaatsvinden. Deze standplaats is bedoeld voor de verkoop van vis en wordt daarom specifiek op deze dagen en plek toegestaan.