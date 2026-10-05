Vrijstaande villa en bungalows gepland aan Clarissenstraat in Boxtel

Boxtel heeft groen licht gegeven voor de bouw van een vrijstaande villa en twee levensloopbestendige bungalows aan de Clarissenstraat. Het definitieve besluit is op 1 oktober 2026 verzonden.

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De plannen voor het perceel K2779 aan de Clarissenstraat in Boxtel omvatten een vrijstaande villa en twee bungalows die geschikt zijn voor ouderen. Deze woningen vallen onder een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit en een bouwactiviteit.

Met het besluit is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het perceel. De aanvraag is voorbereid volgens de standaard procedure en het besluit is definitief.