Vrachtwagenverbod ingesteld op De Korten Bruggert in Eethen

Vanaf nu geldt er een vrachtwagenverbod op De Korten Bruggert in Eethen. Het verbod is ingesteld door de gemeente Altena, omdat de weg niet geschikt is voor vrachtverkeer.

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De Korten Bruggert is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom van Eethen. De rijbaan is slechts vijf meter breed en heeft een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Bewoners van de straat hebben aangegeven dat zij een vrachtwagenverbod wenselijk vinden.

Volgens de gemeente Altena zijn er geen bestemmingen aan De Korten Bruggert die voor vrachtverkeer bereikbaar hoeven te zijn. Doorgaand vrachtverkeer wordt verwezen naar de N283 of alternatieve routes zoals de Raadhuisstraat en Molensteeg. Op omliggende wegen geldt al een vergelijkbaar verbod.

Het verbod wordt aangegeven met verkeersbord C07, dat binnenkort wordt geplaatst. De gemeente heeft overleg gevoerd met de politie over de handhaafbaarheid van dit besluit.