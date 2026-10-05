Michelinster voor De Cuijt in Mierlo, tegenvaller voor Sense in Vught

Onze provincie heeft er een nieuw sterrenrestaurant bij. De Cuijt in Mierlo heeft maandag tijdens de MICHELIN Guide Ceremony in Maastricht een Michelinster gekregen. Minder goed nieuws was er voor Sense in Vught, dat zijn ster kwijtraakte.

De bekendmaking begon met de nieuwe restaurants die een Michelinster kregen. Daarbij werden Koen van Weert en Yukyung Lee van restaurant De Cuijt naar het podium geroepen om de ster in ontvangst te nemen. De twee leerden elkaar kennen tijdens hun werk in Kopenhagen, waar ook de liefde opbloeide. "Yukyung werkte er al en was erg streng voor me toen ik begon. Maar uiteindelijk heb ik haar hart gestolen", vertelt Koen met een lach.

Restaurant Sense in Vught verloor dit jaar zijn Michelinster. Het restaurant is onlangs een nieuwe weg ingeslagen onder de naam New Sense. Daarbij speelt het meer in op de veranderende wensen van gasten. Het concept is nu meer 'toegankelijk' en 'flexibel'. Dat de zaak de Michelinster kon verliezen door deze verandering, zag het restaurant enigszins aankomen. "Wij realiseren ons dat deze koers gevolgen kan hebben voor het behoud van de Michelinster. Dat respecteren wij volledig. Maar wanneer wij moeten kiezen tussen koken voor gidsen of koken voor gasten, dan kiezen wij voor gasten", plaatste Sense eerder in een bericht op de website. Verder weinig veranderingen

Restaurant Gem van Soenil Bahadoer kreeg vorig jaar twee sterren en heeft die behouden. Ook De Treeswijkhoeve in Waalre en Tribeca in Heeze hebben nog steeds twee Michelinsterren. De Brabantse restaurants die één ster hebben behouden: Zarzo en Wiesen in Eindhoven, Noble Kitchen in Cromvoirt, Wolfslaar in Breda, Sabero in Leende, Alma in Oisterwijk, Zout & Citroen in Oosterhout, Restaurant 1857 in Roosendaal, Odille in Sint-Oedenrode, O&O in Sint Willebrord, Monarch in Tilburg, Vista in Willemstad en Versaen in Ravenstein.

Een Bib Gourmand voor ORA | Taverna & Bar in Breda Naast de sterren reikt Michelin elk jaar ook de Bib Gourmand uit. Dat is een onderscheiding voor restaurants met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. ORA | Taverna & Bar in Breda is dit jaar het enige Brabantse restaurant dat aan deze lijst is toegevoegd. Petite in Sint-Oedenrode en Avenue43 in Oss zijn hun Bib Gourmand kwijtgeraakt.