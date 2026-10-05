Dode gevonden in sloot in Den Bosch, politie zoekt getuigen

In een sloot naast de Jacob van Ruysdaelstraat in Den Bosch is maandagochtend een dode gevonden. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Het is nog niet bekend om wie het gaat en hoelang de overledene al in het water lag. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen die wijzen op een misdrijf.

Naast het fietspad staat een fiets tegen een boom. Rond tien voor tien lag het lichaam nog in het water, de sloot is afgezet met linten en grote witte schermen. Agenten trekken rond tien uur een waterpak aan om dichter bij het lichaam te kunnen komen.

Buurtbewoners vertellen aan een 112-correspondent van Omroep Brabant dat op deze plek eerder nog fietsers in het water zijn beland. Naast de sloot loopt een fietspad, ook loopt er een brede parkstrook parallel aan het watertje.