Lichaam 71-jarige man gevonden in sloot in Den Bosch

In een sloot naast de Jacob van Ruysdaelstraat in Den Bosch is maandagochtend het lichaam van een 71-jarige man uit Den Bosch gevonden. Na onderzoek van de politie bleek het te gaan om een noodlottig ongeval.

Het is nog niet bekend om wie het gaat en hoelang de overledene al in het water lag. De politie startte maandagochtend een onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Later op de dag liet de politie weten dat het om een noodlottig ongeval gaat.

Naast het fietspad staat een fiets tegen een boom. Rond tien voor tien lag het lichaam nog in het water, de sloot is afgezet met linten en grote witte schermen. Agenten trekken rond tien uur een waterpak aan om dichter bij het lichaam te kunnen komen.

Buurtbewoners vertellen aan een 112-correspondent van Omroep Brabant dat op deze plek eerder nog fietsers in het water zijn beland. Naast de sloot loopt een fietspad, ook loopt er een brede parkstrook parallel aan het watertje.