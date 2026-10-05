Militaire oefening in Geertruidenberg

In Geertruidenberg wordt op 14 en 19 oktober een militaire oefening gehouden. Militairen zullen zowel overdag als ’s nachts actief zijn, mogelijk met oefenmunitie.

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De oefening vindt plaats in verschillende delen van de gemeente Geertruidenberg. Inwoners kunnen op deze dagen militairen tegenkomen die bezig zijn met hun training.

Tijdens de militaire oefening wordt mogelijk gebruik gemaakt van oefenmunitie. Dit zijn speciale munitiesoorten die alleen dienen voor trainingsdoeleinden en geen gevaar vormen voor omstanders.

De oefeningen worden zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd. Omwonenden wordt gevraagd rekening te houden met eventuele geluiden die door de training kunnen ontstaan.