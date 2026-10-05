Afsluiting Kloosterweg en Eendrachtweg in Raamsdonksveer

De Kloosterweg en Eendrachtweg in Raamsdonksveer zijn op 12 en 13 oktober ’s avonds en ’s nachts afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Ook de op- en afritten Oosterhout (33) van de A59 zijn maandag dicht. Fietspaden blijven wel toegankelijk.

Gevonden voor jou

De wegen zijn op beide dagen vanaf negen uur 's avonds tot vijf uur in de ochtend afgesloten. Het gaat om de route tussen de Statendamweg en de rotonde Oosterhoutseweg.

Op maandag 12 oktober zijn daarnaast de op- en afritten Oosterhout (33) van de A59 en de rotondes van de Statendamweg niet toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden worden onder andere de wegmarkeringen opgefrist en afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Voor fietsers blijven de paden langs beide wegen gewoon open.

Omleidingen voor verkeer

Verkeer dat naar Raamsdonksveer wil, wordt omgeleid via de op- en afrit Geertruidenberg (20) van de A27. Voor verkeer tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is de Oosterhoutseweg/Oude Veerseweg in beide richtingen beschikbaar.

Wie maandag vanuit Oosterhout reist, kan gebruik maken van op- en afrit Oosterhout (19) van de A27. De afsluitingen duren tot dinsdag 13 oktober vijf uur in de ochtend.