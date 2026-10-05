Burgemeester Asten voorgedragen voor herbenoeming

De gemeenteraad van Asten heeft besloten burgemeester Van Extel-van Katwijk aan te bevelen voor een tweede termijn van zes jaar. Haar huidige termijn loopt af op 20 januari 2027.

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Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk is voorgedragen voor herbenoeming door de gemeenteraad van Asten. Het besluit volgt na een evaluatie van haar functioneren door een speciale vertrouwenscommissie uit de raad.

De procedure voor herbenoeming begon nadat de burgemeester zelf aangaf open te staan voor een nieuwe ambtsperiode. De commissaris van de Koning vroeg daarop aan de gemeenteraad om een officiële aanbeveling op te stellen. De vertrouwenscommissie bracht advies uit over haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen zes jaar.

Formele stappen

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt nu via de commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als het Koninklijk Besluit volgt, zal Van Extel-van Katwijk officieel worden beëdigd voor haar tweede termijn.

De burgemeester is sinds 20 januari 2021 in functie in Asten. De voordracht voor haar eerste termijn vond plaats op 20 oktober 2020. Van Extel-van Katwijk is 48 jaar en heeft aangegeven zich ook de komende zes jaar vol energie in te willen zetten voor de gemeente en haar inwoners.