Wilfred Goedmakers stopt als gemeentesecretaris in Dongen
Wilfred Goedmakers is per direct gestopt als interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Dongen. Hij ziet onvoldoende wederzijds vertrouwen om de samenwerking voort te zetten.
Wilfred Goedmakers heeft besloten zijn functie als interim-gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Dongen neer te leggen. Hij werkte sinds mei 2024 in deze rol en zou dit tot eind 2026 blijven doen. De afgelopen weken en maanden ontstond echter een situatie waarin Goedmakers onvoldoende wederzijds vertrouwen voelde, wat hem tot dit besluit bracht.
In de afgelopen twee en half jaar zijn volgens Goedmakers grote stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie. Toch ziet hij nu geen basis meer om de samenwerking voort te zetten.
Vervanging geregeld
Bas Vereggen neemt de functie van gemeentesecretaris tijdelijk waar. De werving van een nieuwe gemeentesecretaris is in augustus gestart en gaat gewoon door.
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