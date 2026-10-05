Twee ongelukken op de A2 bij Eindhoven, weg vrijgegeven

De A2 van Maastricht richting Eindhoven was maandagochtend ruim een halfuur dicht tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Batadorp. Daar gebeurden rond kwart over tien in korte tijd twee ongelukken.

Twee vrachtwagens en twee auto's raakten bij die ongelukken zo beschadigd dat een bergingsbedrijf werd gebeld om deze op te halen. De vertraging liep op tot zo'n twintig minuten.

Vanwege de afsluiting ontstond de andere kant op, op de weg van Eindhoven richting Maastricht, een kijkersfile. Ook hier liep de vertraging op richting twintig minuten.