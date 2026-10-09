Beperking of niet, Mart gaat voor de halve marathon én biefstuk

Mart de Jong en Erik Ratelband staan zondag 11 oktober samen aan de start van de halve marathon in Eindhoven. Mensen onderschatten Mart vaak door zijn beperking, maar na maanden trainen is hij er klaar voor. En na de finish wacht er biefstuk.

Nynke Cuperus Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Mart komt graag naar de dagopvang van Ons Hagje in Haghorst. Erik is daar eigenaar en begeleider. "Wij zijn een doeboerderij, in de volksmond noemen ze dat ook wel een zorgboerderij", vertelt Erik. "Mart komt al drie jaar bij ons en gaf aan dat hij wat fitter wilde worden en meer zelfvertrouwen wilde krijgen." Erik gelooft in Mart en stelde daarom voor om samen te trainen voor een halve marathon. "Toen ik dat hoorde, dacht ik: ja vet", vertelt Mart. "Maar de vraag is hoe?" Want mensen zeggen vaak tegen Mart: "Zou je dat nou wel doen?" Ook krijgt hij vaak te horen dat iets niet lukt. Volgens Erik onderschatten mensen hem door zijn beperking. "Ik heb altijd zoiets van: we kijken wel of het lukt. En lukt het niet, dan gaat hij misschien een keer op z'n bek. Daar leert hij van."

Neppe blessures

En dus bedacht Erik een plan. Stapje voor stapje bouwden ze op: eerst trainen voor een wedstrijd van 5 kilometer, daarna de 10 kilometer en vervolgens de Tilburg Ten Miles van zo'n 16 kilometer. En net als veel andere lopers had ook Mart het soms moeilijk. Erik: "We begonnen met trainen en hier om de hoek stond hij al te hijgen. Het lukte niet en hij vond het zwaar." Ook verzon Mart blessures die er niet waren. Daar kunnen ze nu allebei om lachen. "Ik vroeg Mart na de training: 'Had je wel echt pijn?' En Mart antwoordde toen: 'Nee, ik had eigenlijk geen zin meer'", vertelt Erik lachend, terwijl Mart met zijn hand tegen zijn hoofd slaat. "Eerlijk zijn tegen jezelf is ook onderdeel van het proces om het vol te kunnen houden", vervolgt Erik. "Want als je dan met tegenzin gaat lopen, dan ga je het niet volhouden." Toch heeft Mart ook geleerd dat doorzetten er soms bij hoort. "Soms moet je gewoon zin maken", zegt hij. "Gewoon naar buiten gaan en je schoenen aantrekken en gaan hardlopen." Veel mogelijk met hulp

Erik is supertrots op hoe ver Mart al is gekomen. "Op het moment dat je verder kan kijken dan de beperking, dan kom je erachter dat het eigenlijk ook gewoon mensen zijn die heel veel willen en kunnen. Ze hebben soms alleen iemand nodig die naast ze staat. Iemand die ze kan motiveren en helpen. En dan lukt het ook." Mart heeft vooral heel veel zin in de halve marathon. Het meest kijkt hij uit naar de eindstreep. "En wat nog meer?" vraagt Erik hem. "Biefstuk!" roept Mart vastberaden. Want Erik heeft beloofd dat ze na de wedstrijd samen biefstuk gaan eten. En dat lijkt helemaal goed te komen. "Ik ga het gewoon doen. Hoe dan ook", zegt Mart vol vertrouwen.