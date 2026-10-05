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Auto's botsen op elkaar bij winkelcentrum

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De auto's botste op elkaar, er ontstond flinke schade door de klap. (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
De auto's botste op elkaar, er ontstond flinke schade door de klap. (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)

Twee auto's zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Lage Witsiebaan in Tilburg. Beide bestuurders raakte door de klap lichtgewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto's botsten op elkaar ter hoogte van een winkelcentrum in de straat, vermoedelijk heeft de laagstaande zon een rol gespeeld bij het ongeval.

De twee inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf. De politie heeft korte tijd een rijbaan afgesloten, de wagens zijn meegenomen door een berger.

De politie sloot een rijbaan af vanwege het ongeluk (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
De politie sloot een rijbaan af vanwege het ongeluk (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)

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