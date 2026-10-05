Auto's botsen op elkaar bij winkelcentrum

Twee auto's zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Lage Witsiebaan in Tilburg. Beide bestuurders raakte door de klap lichtgewond.

De auto's botsten op elkaar ter hoogte van een winkelcentrum in de straat, vermoedelijk heeft de laagstaande zon een rol gespeeld bij het ongeval.

De twee inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf. De politie heeft korte tijd een rijbaan afgesloten, de wagens zijn meegenomen door een berger.