PSV brengt uniek shirt uit om clublegende te eren

PSV heeft een nieuw shirt uitgebracht. Speciaal voor de honderdste verjaardag van Coen Dillen. De voetballegende overleed op 63-jarige leeftijd, maar werd deze maandag precies honderd jaar geleden geboren. Dillen heeft nog altijd het record van meeste doelpunten in één Eredivisieseizoen in handen: dat zijn er 43 om precies te zijn.

Het shirt is geïnspireerd op het shirt van de jaren vijftig van de vorige eeuw, waarin Dillen furore maakte als spits van PSV. Op het tenue is ook het logo uit die tijd terug te zien. Daarnaast prijkt er geen sponsor op het shirt en staat er alleen een rugnummer op de achterkant, geen naam dus . Dat was toen tenslotte ook zo. Dillen werd honderd jaar geleden geboren in Eindhoven. Hij kwam in 1949 via Brabantia bij PSV terecht, maar speelde in 1956 pas zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. Dat kwam omdat de competitie daarvoor nog helemaal niet bestond.

In zijn eerste seizoen van de nieuwe competitie scoorde hij de eerste goal voor PSV en zette hij direct een record neer dat tot op de dag van vandaag niet te verbreken lijkt. Dillen scoorde namelijk 43 keer in 34 wedstrijden dat seizoen. En geen enkele voetballer in de Eredivisie is dat daarna nog gelukt.