Fietsstroken Markt Geertruidenberg worden aangepakt

De fietsstroken op de Markt in Geertruidenberg worden vanaf 12 oktober verbeterd. De keien krijgen een vlakker oppervlak om het fietscomfort te verhogen en onveilige situaties te voorkomen. De werkzaamheden duren acht weken en worden in fases uitgevoerd.

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Veel fietsers ervaren de huidige fietsstroken op de Markt als oncomfortabel. Hierdoor wijken sommigen uit naar de stoep, wat gevaarlijk kan zijn voor voetgangers. Om dit probleem aan te pakken, heeft de gemeente besloten de fietsstroken aan te passen. Deze herinrichting is onderdeel van het Mobiliteitsplan van Geertruidenberg.

Keien worden aangepast

De karakteristieke keien blijven behouden, maar krijgen een vlakker oppervlak. De stenen worden tijdelijk verwijderd en naar een fabriek gebracht, waar een laagje van de bovenkant wordt afgezaagd. Daarna worden ze teruggeplaatst, zodat het straatbeeld van de Markt intact blijft.

Werkzaamheden in fases

De werkzaamheden starten op maandag 12 oktober, nadat de kermis is afgelopen. Om overlast te beperken, wordt gewerkt in fases. Iedere maandag begint een nieuw werkvak, dat uiterlijk vrijdag klaar is. In het weekend is de Markt volledig toegankelijk.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Winkels en woningen blijven bereikbaar, maar enkele parkeerplaatsen worden tijdelijk afgesloten. Dit wordt duidelijk aangegeven met bebording. De wekelijkse vrijdagmarkt gaat door, maar kan tijdens bepaalde fasen iets worden verplaatst. Aanvullende verkeersmaatregelen zorgen voor veilige uitvoering en optimale bereikbaarheid.

De planning is afhankelijk van het weer. De werkzaamheden duren naar verwachting acht weken.