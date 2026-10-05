Explosie in uitvak bij Vitesse-NAC: vijf gewonden, supporter NAC opgepakt

Een 21-jarige supporter van NAC Breda is zaterdagavond aangehouden tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. De man zou tijdens de rust in het uitvak van stadion GelreDome zwaar vuurwerk hebben afgestoken in een toilet. Daarbij werd een wc-pot opgeblazen. Rondvliegende stukken verwondden volgens getuigen drie supporters en twee stewards.

Het incident gebeurde tijdens de wedstrijd Vitesse-NAC. Volgens de getuigen werd zwaar vuurwerk, vermoedelijk een nitraat, in of bij de wc-pot tot ontploffing gebracht. Door de explosie sprong de pot uit elkaar en vlogen stukken door de toiletruimte.

Hoe ernstig de verwondingen van de drie supporters en de twee stewards zijn, is niet bekend.

Supporter aangehouden

Na de explosie werd een NAC-supporter uit het uitvak gehaald en overgedragen aan de politie. Deze 21-jarige man uit Woudrichem is aangehouden voor mishandeling en vernieling. Officieel is nog vastgesteld wat voor vuurwerk bij de explosie is gebruikt.