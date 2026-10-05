Explosie in uitvak bij Vitesse-NAC: vijf gewonden, supporter NAC opgepakt
Een 21-jarige supporter van NAC Breda is zaterdagavond aangehouden tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. De man zou tijdens de rust in het uitvak van stadion GelreDome zwaar vuurwerk hebben afgestoken in een toilet. Daarbij werd een wc-pot opgeblazen. Rondvliegende stukken verwondden volgens getuigen drie supporters en twee stewards.
Het incident gebeurde tijdens de wedstrijd Vitesse-NAC. Volgens de getuigen werd zwaar vuurwerk, vermoedelijk een nitraat, in of bij de wc-pot tot ontploffing gebracht. Door de explosie sprong de pot uit elkaar en vlogen stukken door de toiletruimte.
Hoe ernstig de verwondingen van de drie supporters en de twee stewards zijn, is niet bekend.
Supporter aangehouden
Na de explosie werd een NAC-supporter uit het uitvak gehaald en overgedragen aan de politie. Deze 21-jarige man uit Woudrichem is aangehouden voor mishandeling en vernieling. Officieel is nog vastgesteld wat voor vuurwerk bij de explosie is gebruikt.
"Hangende het onderzoek, gaan we voor de hardst mogelijke maatregelen om de persoon achter deze vuurwerkactie te straffen", zegt algemeen directeur Remco Oversier van NAC.
De Bredase club heeft inmiddels contact opgenomen met de vijf gewonden en biedt waar nodig nazorg.
Ook incidenten na de wedstrijd
Na de wedstrijd bleef het bovendien onrustig. Volgens de politie moest de M.E. optreden en duurde dit ongeveer driekwartier bij elkaar. Er zijn in totaal 6 aanhoudingen geweest bij het duel. Drie tijdens de wedstrijd en drie erna.
NAC onderzoekt die incidenten samen met Vitesse en de lokale driehoek, waarin onder meer gemeente, politie en Openbaar Ministerie samenwerken. "NAC veroordeelt ook de overige incidenten met klem en is met de veiligheidsdiensten bezig dit in kaart te brengen", aldus Oversier. "De club treft passende maatregelen waar nodig."
Indrukwekkend spandoek
NAC speelde zaterdagavond in Arnhem met 2-2 gelijk tegen Vitesse en werd gesteund door duizend supporters. Voor de wedstrijd hadden de NAC-supporters juist nog voor een indrukwekkend tafereel gezorgd. In het uitvak werd een enorm spandoek uitgerold in de stijl van de videogame Grand Theft Auto, vol verwijzingen naar Breda en NAC. De aftrap werd zelfs mede uitgesteld om de sfeeractie goed tot zijn recht te laten komen.