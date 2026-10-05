Explosie in uitvak bij Vitesse-NAC: zes gewonden, supporter NAC opgepakt

Een supporter van NAC Breda is zaterdagavond aangehouden tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse in Arnhem. De man zou tijdens de rust in het uitvak van stadion GelreDome zwaar vuurwerk hebben afgestoken in een toilet. Daarbij werd een wc-pot opgeblazen. Rondvliegende stukken verwondden volgens getuigen vier supporters en twee stewards.

Het incident gebeurde tijdens de wedstrijd Vitesse-NAC. Volgens de getuigen werd zwaar vuurwerk, vermoedelijk een nitraat, in of bij de wc-pot tot ontploffing gebracht. Door de explosie sprong de pot uit elkaar en vlogen stukken door de toiletruimte.

Hoe ernstig de verwondingen van de vier supporters en de twee stewards zijn, is niet bekend.

Supporter aangehouden

Na de explosie werd een NAC-supporter uit het uitvak gehaald en overgedragen aan de politie. Wat de man precies ten laste wordt gelegd en of hij nog vastzit, is nog niet bekend. Ook is nog niet officieel vastgesteld wat voor vuurwerk bij de explosie is gebruikt. Omroep Brabant heeft de politie om een reactie gevraagd, maar zij heeft nog niet gereageerd. NAC komt later met een verklaring.

Indrukwekkend spandoek

NAC speelde zaterdagavond in Arnhem met 2-2 gelijk tegen Vitesse en werd gesteund door duizend supporters. Voor de wedstrijd hadden de NAC-supporters juist nog voor een indrukwekkend tafereel gezorgd. In het uitvak werd een enorm spandoek uitgerold in de stijl van de videogame Grand Theft Auto, vol verwijzingen naar Breda en NAC. De aftrap werd zelfs mede uitgesteld om de sfeeractie goed tot zijn recht te laten komen.