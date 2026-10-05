Elke dag seks, benen in de lucht: arts ontkracht mythes over vruchtbaarheid

Iedere dag seks hebben of met de benen in de lucht na de daad: mensen met een kinderwens proberen vaak van alles om zwanger te worden, ziet arts Merel van den Berg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Toch merkt ze dat mensen zich niet altijd bewust zijn van de impact die leefstijl én leeftijd hebben op de vruchtbaarheid. Ze besloot er een boek over te schrijven.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Niet om beslissingen te beïnvloeden, maar wel zodat beslissingen op basis van de juiste informatie gemaakt kunnen worden", zegt Van den Berg in de talkshow Vrijdag van Omroep Brabant. "Het is niet bewezen dat je door je benen in de lucht te houden na de seks sneller zwanger raakt. Er is geen standje dat de slagingskans verbetert, de lengte van de penis maakt niks uit en rond de eisprong is om de dag seks hebben genoeg", geeft Van den Berg opheldering. Feiten en fabels

Dit soort feiten en fabels komen volgens haar veel voorbij in de spreekkamer van het JBZ. Daar helpt de vruchtbaarheidsarts uit Vught stellen of alleenstaanden, die al een jaar of langer proberen kinderen te krijgen. Van den Berg en haar collega's kijken waarom het niet lukt. Ook bespreken ze wat invloed heeft op vruchtbaarheid, zoals drugs- en alcoholgebruik, roken, maar ook de steeds hogere leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. "Vaak krijgen we dan te horen: ik wist wel dat het invloed had, maar niet dat het zoveel invloed had", vertelt de arts.

Meer moeite Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat één op zes stellen tegenwoordig moeite heeft om kinderen te krijgen. Vroeger was dit één op de tien stellen. Het aantal is gestegen door leefstijl en door de stijging van de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen zwanger worden.