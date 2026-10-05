Elke dag seks, benen in de lucht: arts ontkracht mythes over vruchtbaarheid
Iedere dag seks hebben of met de benen in de lucht na de daad: mensen met een kinderwens proberen vaak van alles om zwanger te worden, ziet arts Merel van den Berg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Toch merkt ze dat mensen zich niet altijd bewust zijn van de impact die leefstijl én leeftijd hebben op de vruchtbaarheid. Ze besloot er een boek over te schrijven.
"Niet om beslissingen te beïnvloeden, maar wel zodat beslissingen op basis van de juiste informatie gemaakt kunnen worden", zegt Van den Berg in de talkshow Vrijdag van Omroep Brabant. "Het is niet bewezen dat je door je benen in de lucht te houden na de seks sneller zwanger raakt. Er is geen standje dat de slagingskans verbetert, de lengte van de penis maakt niks uit en rond de eisprong is om de dag seks hebben genoeg", geeft Van den Berg opheldering.
Feiten en fabels
Dit soort feiten en fabels komen volgens haar veel voorbij in de spreekkamer van het JBZ. Daar helpt de vruchtbaarheidsarts uit Vught stellen of alleenstaanden, die al een jaar of langer proberen kinderen te krijgen.
Van den Berg en haar collega's kijken waarom het niet lukt. Ook bespreken ze wat invloed heeft op vruchtbaarheid, zoals drugs- en alcoholgebruik, roken, maar ook de steeds hogere leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. "Vaak krijgen we dan te horen: ik wist wel dat het invloed had, maar niet dat het zoveel invloed had", vertelt de arts.
Meer moeite
Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat één op zes stellen tegenwoordig moeite heeft om kinderen te krijgen. Vroeger was dit één op de tien stellen. Het aantal is gestegen door leefstijl en door de stijging van de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen zwanger worden.
Het niet vinden van een partner, krapte op de woningmarkt of carrière maken: de arts ziet talloze redenen voor het uitstellen van de kinderwens: "Daar willen wij als artsen geen invloed op hebben, maar we zagen dat de juiste informatie niet bij de mensen kwam."
Dat moest anders dachten Van den Berg en haar collega-arts Odine Aandewiel-van Haastert. In het boek Gaan we het hier nu al over hebben? bespreken zij de feiten, fabels en misverstanden rond vruchtbaarheid.
Vruchtbare levensfase
Zo neemt de vruchtbaarheid bij vrouwen na hun dertigste af. "Vrouwen worden geboren met alle eicellen in het lichaam. Vanaf hun dertigste begint deze voorraad af te nemen en rond hun 38ste is de voorraad met zo'n 90 procent geslonken. Ook kunnen er met de jaren meer foutjes in de eicellen komen, wat de kans op miskramen vergroot."
Bij mannen worden bij iedere hartslag nieuwe zaadcelen aangemaakt. "Dat is nu eenmaal de biologie die we niet kunnen veranderen in deze maakbare samenleving waarin veel dingen mogelijk zijn. De vruchtbare levensfase blijft hetzelfde. Daarmee zeggen we niet dat kinderen krijgen boven de 40 jaar niet kan, maar de kans is wel kleiner."
Ook eitjes invriezen biedt volgens de arts geen garantie. "Het is een fijn schatkistje om achter de hand te hebben en het kan rust geven, maar het is niet dé oplossing. Je hebt vijf procent kans op een kind per eicel dus je moet er best wat invriezen. Als je geen medische reden hebt, moet je een behandeling van 4000 tot 5000 euro per keer zelf betalen."
Door de fabels te ontkrachten en de feiten aan het licht te brengen, hoopt de JBZ-arts mensen met een kinderwens te helpen in hun keuze.