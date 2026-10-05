PSV Vrouwen boekt ruime zege op ADO Den Haag

PSV Vrouwen heeft ADO Den Haag met 0-3 verslagen in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode. Liz Rijsbergen was met twee doelpunten en een assist de grote uitblinker.

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De ploeg uit Eindhoven begon de wedstrijd in Den Haag moeizaam, met de eerste kansen voor ADO. Toch stond PSV al na drie minuten op voorsprong. Shanice van de Sanden scoorde van dichtbij na een voorzet van Liz Rijsbergen, die opnieuw haar waarde bewees.

Vlak voor rust verdubbelde Rijsbergen de score zelf. Ze werkte een dieptepass van Lore Jacobs eenvoudig af, waardoor PSV met een comfortabele 0-2 voorsprong de kleedkamer opzocht. Na de pauze bleef de Eindhovense ploeg domineren.

Rijsbergen opnieuw trefzeker

In de 64e minuut maakte Rijsbergen haar tweede doelpunt van de wedstrijd. Rosalie Renfurm zette haar met een slimme bal achter de verdediging vrij voor de keeper. De rappe aanvalster faalde niet en bracht haar totaal op twaalf doelpunten in twaalf wedstrijden dit seizoen.

In de slotfase kreeg Rijsbergen nog een kans om haar hattrick compleet te maken, maar de keeper van ADO stond dit keer in de weg. Met deze overtuigende overwinning kan PSV Vrouwen vol vertrouwen de interlandperiode ingaan.

Scoreverloop

3’ - Van de Sanden 0-1

45’ - Rijsbergen 0-2

64’ - Rijsbergen 0-3

Opstelling PSV

Evrard, Frijns (Rutgers), Folkertsma, Hendriks, Thrige; Renfurm, Cayman (Lacroix), Ripa; Rijsbergen, Jacobs (Altena), Van de Sanden (Hickelsberger)