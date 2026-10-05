Nieuw fietspad aan de Urnenweg in Knegsel geopend

Het nieuwe fietspad aan de Urnenweg in Knegsel is officieel geopend door wethouder Suzan Derks. Het vrijliggende fietspad maakt de verbinding tussen Knegsel, Vessem en Hoogeloon veiliger en comfortabeler.

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Fietsers tussen Knegsel en Vessem kunnen voortaan gebruikmaken van het nieuwe fietspad aan de Urnenweg. De officiële opening vond plaats op 5 oktober 2026 en werd gevierd met onder andere Senioren Knegsel, inwoners en de Dorpsraad van Knegsel. Bij de festiviteiten werden ook duofietsen ingezet.

Het vrijliggende fietspad is 3,5 meter breed en biedt ruimte voor fietsers in beide richtingen. De route loopt van de Vessemseweg tot aan de gemeentegrens met Bladel. Vanaf dat punt sluit het fietspad aan op de route die in Bladel bekend staat als het Broekenseind. De gemeente Bladel werkt momenteel aan de voorbereidingen voor de aanleg van dit aansluitende fietspad, dat in 2027 wordt verwacht.