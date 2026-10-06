NAC gaat trainingscomplex in Zundert kopen, deal bijna rond

NAC is hard op weg het trainingscomplex in Zundert te kopen. De Bredase voetbalclub is volgens goed ingevoerde bronnen vergevorderd met de aankoop van de accommodatie aan de Rustenburgstraat, waar het eerste elftal al zeventien jaar traint. De grond is al lange tijd eigendom van de familie die naast het complex woont.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

NAC huurt het trainingscomplex nu nog van deze familie en die overeenkomst is in januari nog met vijf jaar verlengd. Door de aankoop gaat de club nu een flinke stap verder. Als alles volgens plan verloopt, moet de aankoop nog voor het einde van dit kalenderjaar worden afgerond. Met de koop zou een flink bedrag zijn gemoeid waarbij NAC hulp krijgt van een externe financier. Door de grond en het trainingscomplex in Zundert in eigen handen te krijgen, kan NAC daar zelf investeren en tegelijkertijd waarde opbouwen. In plaats van ieder jaar huur te betalen, steekt de club liever geld in een accommodatie die van de Bredase club zelf wordt.