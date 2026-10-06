NAC gaat trainingscomplex in Zundert kopen, deal bijna rond
NAC is hard op weg het trainingscomplex in Zundert te kopen. De Bredase voetbalclub is volgens goed ingevoerde bronnen vergevorderd met de aankoop van de accommodatie aan de Rustenburgstraat, waar het eerste elftal al zeventien jaar traint. De grond is al lange tijd eigendom van de familie die naast het complex woont.
NAC huurt het trainingscomplex nu nog van deze familie en die overeenkomst is in januari nog met vijf jaar verlengd. Door de aankoop gaat de club nu een flinke stap verder. Als alles volgens plan verloopt, moet de aankoop nog voor het einde van dit kalenderjaar worden afgerond.
Met de koop zou een flink bedrag zijn gemoeid waarbij NAC hulp krijgt van een externe financier. Door de grond en het trainingscomplex in Zundert in eigen handen te krijgen, kan NAC daar zelf investeren en tegelijkertijd waarde opbouwen. In plaats van ieder jaar huur te betalen, steekt de club liever geld in een accommodatie die van de Bredase club zelf wordt.
Baas op eigen terrein
De aankoop past in de strategie van NAC om zoveel mogelijk zelf de regie te hebben over de accommodaties waarvan de club gebruikmaakt. Bij het Rat Verlegh Stadion in Breda heeft de club inmiddels bijvoorbeeld veel meer zeggenschap. Na jaren van forse huursommen kreeg de club het onderkomen in december 2025 in erfpacht. Naast ene enorme jaarlijkse besparing kan NAC bijvoorbeeld sneller zelf beslissen over investeringen in het veld, de tribunes en andere aanpassingen.
Datzelfde wil de club in Zundert bereiken. Als eigenaar kan NAC zelf bepalen welke verbeteringen aan het trainingscomplex worden uitgevoerd en wanneer. Vooral de kwaliteit van de trainingsvelden is daarbij belangrijk. Op langere termijn kunnen ook de gebouwen en andere faciliteiten worden aangepakt.
Al zeventien jaar in Zundert
NAC traint sinds 2009 in Zundert. De selectie week destijds uit naar de Rustenburgstraat nadat de trainingsvelden bij het Rat Verlegh Stadion waren verkocht.
NAC onderzocht de laatste jaren ook mogelijkheden om met het eerste elftal terug te keren naar Breda, zoals het Advendo-terrein in het noordelijk deel van de stad, maar de gemeente Breda liet meermaals weten geen locaties beschikbaar te hebben. Ook waren er gesprekken over een nieuw trainingscomplex bij Internos in Etten-Leur. Dat plan ging uiteindelijk niet door.
Omroep Brabant heeft NAC een reactie gevraagd over de aankoop van het trainingscomplex in Zundert, maar de club doet er geen mededelingen over.