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Trein lekt mogelijk gevaarlijke stof, brandweer komt ter plaatse
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De brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een mogelijke lekkage van een gevaarlijke stof op station Lage Zwaluwe. Een goederentrein met tankwagons staat daar stil bij het perron.
De brandweer en ProRail doen onderzoek naar de mogelijk lekkende wagon. Ook is te zien dat de brandweer de toegang tot het perron met lint heeft afgezet.
Vanwege het incident werd het treinverkeer tussen Dordrecht en Breda tijdelijk stilgelegd. Rond kwart over drie konden de treinen op dat traject weer normaal rijden.
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