Trein lekt mogelijk gevaarlijke stof, brandweer komt ter plaatsen

De brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een mogelijke lekkage van een gevaarlijke stof op station Lage Zwaluwe. Een goederentrein met tankwagons staat daar stil bij het perron.

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De brandweer en ProRail doen ter plaatse onderzoek naar de mogelijk lekkende wagon. Ook is te zien hoe de brandweer de toegang tot het perron heeft afgezet met een lint.



Vanwege het incident werd het treinverkeer tussen Dordrecht en Breda tijdelijk stilgelegd. Rond kwart over drie konden de treinen op dat traject weer normaal rijden.