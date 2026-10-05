Bewoners Akert gevraagd naar mening over wijk

Inwoners van de wijk Akert kunnen tot zondag 18 oktober hun mening geven over de toekomstplannen. De gemeente heeft een vragenlijst opgesteld om te horen wat bewoners belangrijk vinden.

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De Akert is een wijk waar veel ontwikkelingen gepland staan. Met de input van de bewoners hoopt de gemeente beter aan te sluiten bij wat zij belangrijk vinden.

De gemeente wil weten hoe bewoners de wijk Akert ervaren en wat zij van de toekomstplannen vinden. Iedereen die in de wijk woont, er gaat wonen of de Akert gebruikt, kan de vragenlijst invullen.

Vóór 18 oktober invullen

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien tot vijftien minuten. Bewoners hebben tot zondag 18 oktober de tijd om hun antwoorden door te geven. De resultaten worden gebruikt om de plannen voor de wijk verder uit te werken.