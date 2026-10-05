Herdenking Vloeiweide: stilgestaan bij drama 1944

In Rijsbergen is zondag het drama op de Vloeiweide herdacht. Het is 82 jaar geleden dat een Duitse aanval op een radiopost vier gezinsleden en dertien verzetsmensen het leven kostte. Acht mannen werden een dag later in het Mastbos geëxecuteerd. Burgemeester Joyce Vermue hield een toespraak bij het monument.

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De herdenking begon met een dienst in de Sint Bavokerk, gevolgd door een stille tocht naar het monument in Rijsbergen. Bij het monument sprak burgemeester Joyce Vermue over het belang van herinneren. Ze stond stil bij de fundamenten van het voormalige huis van de familie Neefs, die nog zichtbaar zijn.

Vrijdag 2 oktober vond een bijzondere ceremonie plaats. Leerlingen van de Sint Bavoschool droegen de adoptie van het monument De Vloeiweide over aan een nieuwe groep. Dit is een jaarlijks terugkerende traditie waarmee de school helpt het verhaal levend te houden.

Toespraak en muziek bij het monument

Tijdens de ceremonie benadrukte burgemeester Vermue hoe belangrijk het is om het verleden te blijven doorgeven. Na haar toespraak brachten Janneke Vermunt en de lokale band Hollandse Oogst het lied De velden van verlies ten gehore. Dit lied, met nieuwe woorden van Edwin Nagtzaam op muziek van Sting, vertelt over het bos en de strijd.

Na afloop van de ceremonie konden deelnemers samenkomen in Ontmoetingscentrum De Koutershof. Het koffiemoment bood ruimte om herinneringen te delen en stil te staan bij het drama dat zich 82 jaar geleden afspeelde.