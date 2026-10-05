Overleden man in sloot blijkt prominent Bosschenaar Paul Kagie (71)

De man die vanmorgen dood werd gevonden in een sloot naast de Jacob van Ruysdaelstraat in Den Bosch blijkt oud-wethouder en oud-raadslid Paul Kagie (71) te zijn. Dat bevestigt zijn partij. Kagie was de oprichter van Leefbaar ’s-Hertogenbosch en zat jarenlang voor deze partij in de raad. Volgens de politie is hij niet door een misdrijf om het leven gekomen.

Agnes van der Straaten Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Paul Kagie was een prominent Bosschenaar met een onorthodoxe manier van politiek bedrijven. Hij was altijd bezig om de gewone Bosschenaar een stem te geven. Hij kwam in 1982 in de raad voor de PvdA en voor die partij werd hij ook wethouder. Met die functie moest hij uiteindelijk stoppen vanwege een motie van wantrouwen.

Omdat Kagie vond dat gevestigde partijen steeds verder van de gewone burger afstonden richtte hij in 1997 een nieuwe partij op, Lente ’97. Die Partij werd uiteindelijk Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. Door een samenwerking met de partij Bosch Belang werden er vijf zetels gehaald in de raad en werd Kagie voor de tweede keer wethouder. Hij zag dat zelf als een nieuwe kans.

Kagie was actief in het sociaal cultureel werk in Den Bosch, als voorzitter van cultureel centrum De Westhoek en bedenker van het bejaardenhuis van de Toekomst, een manier om ouderen langer in hun eigen wijk te laten wonen. In april dit jaar gaf hij het stokje over aan zijn zoon Maarten Kagie, die uit hetzelfde politieke hout gesneden is als zijn vader. Paul Kagie bleef actief in de politiek als commissielid van Leefbaar 's-Hertogenbosch.