File op A58 na botsing: een inzittende nagekeken in ambulance

Het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg kan maandag rond zes uur weer doorrijden. Het verkeer kwam bij Moergestel in een file terecht van ruim een uur, nadat iets voor vier uur twee auto's op elkaar botsten.

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De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten, rond vijf uur kon het verkeer weer gebruikmaken van alle rijstroken. Op het hoogtepunt van de file had het verkeer zo'n anderhalf uur vertraging.