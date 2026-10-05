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File op A58 na botsing: een inzittende nagekeken in ambulance

Aangepast
File op A58 na ongeval (foto: Rijkswaterstaat).
File op A58 na ongeval (foto: Rijkswaterstaat).

Het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg kan maandag rond zes uur weer doorrijden. Het verkeer kwam bij Moergestel in een file terecht van ruim een uur, nadat iets voor vier uur twee auto's op elkaar botsten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten, rond vijf uur kon het verkeer weer gebruikmaken van alle rijstroken. Op het hoogtepunt van de file had het verkeer zo'n anderhalf uur vertraging. 

Bij het ongeval tussen twee auto's moest is in ieder geval één persoon nagekeken in een ambulance. Het is niet bekend of er meer mensen gewond zijn geraakt. 

Verkeer werd geadviseerd vanaf knooppunt Batadorp om te rijden via Den Bosch, over de A2 en de A65. 

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