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File op A58 na botsing, ruim een uur vertraging richting Tilburg

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File op A58 na ongeval (foto: Rijkswaterstaat).
File op A58 na ongeval (foto: Rijkswaterstaat).

Het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heeft maandagmiddag bij Moergestel ruim een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk waarbij twee auto's op elkaar zijn gebotst, meldt Rijkswaterstaat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De linkerrijstrook is nog afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat laat weten dat één persoon in een ambulance wordt nagekeken waarna de afhandeling van het ongeval afgerond kan worden. Dat zal naar verwachting rond vijf uur zijn. 

Tot die tijd wordt geadviseerd vanaf knooppunt Batadorp om te rijden via Den Bosch, over de A2 en de A65. 

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