Gemeente Moerdijk maakt voor ruim vier ton fouten bij woningregeling

De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de Moerdijkregeling. Door een 'menselijke fout' werden bij zestien woningen koopsommen verkeerd berekend. Daarnaast zijn meerdere onderdelen van de regeling niet volgens de regels uitgevoerd. Dat blijkt uit een intern onderzoek dat de gemeente zelf naar buiten heeft gebracht.

Isabel Pijnappels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Van de zestien woningen kregen drie eigenaren te weinig betaald bij de verkoop van hun huis aan de gemeente Moerdijk. Zij ontvingen een nabetaling van in totaal 101.668 euro. Bij dertien woningen betaalde de gemeente juist te veel aan de huiseigenaren. Dat gaat om 310.008,88 euro. Omdat de koopovereenkomsten rechtsgeldig zijn, kan de gemeente dat geld niet terugvorderen. De extra kosten komen voorlopig voor rekening van de gemeente.

'Dit had niet mogen gebeuren'

Wethouder Danny Dingemans noemt de situatie betreurenswaardig. "Dit had niet mogen gebeuren. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat we de regeling correct uitvoeren." De verkeerde berekeningen waren niet het enige. Zo werden twee woningen eerder aangekocht dan volgens de regeling was toegestaan. Bij elf woningen vond de overdracht bij de notaris eerder plaats dan de voorgeschreven termijn van zes maanden. Ook ontbraken bij koopovereenkomsten standaardbijlagen en werden koopcontracten vooraf niet juridisch gecontroleerd. 'Controles aangescherpt'

De fouten hebben volgens de gemeente uitsluitend betrekking op huizen die tussen november 2025 en mei 2026 zijn behandeld. Volgens de gemeente zijn de regeling en de controles vóór en na die periode wel correct uitgevoerd. De gemeente heeft inmiddels de betrokken huiseigenaren geïnformeerd en zegt de controles direct te hebben aangescherpt.

Wat is de Moerdijkregeling?

De Moerdijkregeling bestaat sinds 2015. De regeling is bedoeld voor huiseigenaren in het dorp Moerdijk die hun woning moeilijk kunnen verkopen door de uitbreidingsplannen van het haven- en industrieterrein. Zij kunnen hun woning onder voorwaarden verkopen aan de gemeente tegen de getaxeerde en geïndexeerde waarde.