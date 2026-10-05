Willy en René: 'Het wordt tijd voor een opvolger van Virgil'

"Virgil van Dijk hoort misschien wel bij de top vijf internationals die we ooit gehad hebben. Hij heeft heel veel voor het Nederlands elftal betekend." Ex-international en PSV-icoon Willy van de Kerkhof praat vol lof en respect over de staat van dienst van de Oranje-captain uit Breda, die tegen Servië zijn honderdste interland speelde. Maar tegelijk ziet Van de Kerkhof ook dat Van Dijk steeds meer moeite krijgt met snelle tegenstanders. "Ik denk dat het verstandig is om te kijken naar een opvolger voor Virgil in het Nederlands elftal."

Kristian Westerveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Broer René constateert precies hetzelfde in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Als hij tegen aanvallers van Frankrijk moet spelen, zijn die al weg voordat Van Dijk zich heeft omgedraaid. Dat begint echt een probleem te worden. Bij Liverpool wordt hij er ook regelmatig uitgelopen." Willy ziet dat Virgil nog een hoop kan verbloemen door wat meer achterin te blijven. "Maar dat is het probleem met Xavi, die wil juist dat hij verder naar voren speelt. En je moet ook vooruitkijken naar het EK over twee jaar. Hoe goed is hij dan nog?"

Wel erkent Willy dat Van Dijk nog steeds veel waarde heeft voor de ploeg. "Hij is een geweldige aanvoerder en hij kan in de kleedkamer heel belangrijk zijn." Daarnaast is het de vraag wie de opvolger van Van Dijk zou moeten worden. Willy ziet die niet één, twee, drie, maar René denkt dat er genoeg alternatieven zijn. "Als hij nu wegvalt, zul je hem ook moeten vervangen. Je hebt Van Hecke, Timber kan hem opvolgen en er zijn meer verdedigers die in de Engelse competitie spelen."

"Van Bommel wordt een van de beste spelers van Europa."

Voor Ruben van Bommel zien de gebroeders juist een mooie Oranje-toekomst weggelegd. Willy gaat daarin het verst. "Hij gaat een geweldige speler worden, daar ben ik van overtuigd. Van Bommel gaat binnen een paar jaar een van de beste spelers van Europa worden, let maar op." René is iets terughoudender in zijn enthousiasme. "Hij gaf tegen Duitsland natuurlijk een wereldvoorzet, maar tegen Servië was het daarna een stuk minder. Je moet gewoon afwachten hoe hij zich ontwikkelt." Over die ontwikkeling maakt Willy zich geen zorgen. "Hij heeft ook twee uitstekende coaches achter zich staan. Nee, niet René en mij. Zijn vader Mark en zijn opa Bert van Marwijk. Die sprak ik nog bij de wedstrijd tegen Servië. Toch uniek: een zoon die net als zijn vader en zijn opa in Oranje heeft gespeeld." Willy hoopt dat PSV nog een paar jaar van Van Bommel kan genieten, maar beseft dat het snel kan gaan. "Als hij zo doorgaat, dan staat er over een paar maanden iemand uit Engeland met een smak geld op de stoep."

"Hoe heb je dioe ooit kunnen kopen?"

Al met al zijn de broers blij dat de interlandbreak er weer op zit, maar hun club PSV heeft intussen ook te maken met de nodige personele problemen, met name voorin. "Onze vriend Til zal wel weer voorin moeten spelen", verwacht René. Vooral het opnieuw langdurig wegvallen van Alassane Pléa vinden de gebroeders triest. "Het is echt heel erg triest voor zo'n jongen", zegt Willy. "In onze tijd hadden we dat met Teddy Maybank, die maar een paar wedstrijden heeft kunnen spelen vanwege zijn knieën. Ik heb manager Ploegsma nog wel eens gevraagd hoe hij hem ooit heeft kunnen kopen, maar ja, trainer Libregts wilde het."