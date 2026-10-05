wegafsluitingen voor de kermis in Gemonde

Van zaterdag 10 oktober tot en met dinsdag 13 oktober vindt de kermis plaats in Gemonde. Het evenement wordt gehouden in de Dorpstraat en Kruisstraat, die vanwege de festiviteiten worden afgesloten.

Gevonden voor jou

De festiviteiten starten zaterdag 10 oktober om zes uur ’s avonds en duren tot middernacht. Zondag opent de kermis al vanaf één uur ’s middags en maandag en dinsdag zijn bezoekers welkom vanaf half drie tot twaalf uur ’s nachts.

Om ruimte te maken voor de attracties en kraampjes is het gedeelte van de Dorpstraat en Kruisstraat waar de kermis plaatsvindt afgesloten voor verkeer. De afsluiting begint donderdag 8 oktober om zeven uur ’s ochtends en duurt tot woensdag 14 oktober, zes uur ’s avonds.

Omleidingen

Voor automobilisten zijn er omleidingen ingesteld. Deze worden duidelijk aangegeven met borden, zodat bezoekers en bewoners hun weg kunnen vinden. Houd dus rekening met de verkeersmaatregelen als je de omgeving van Gemonde bezoekt.

De kermis biedt een breed scala aan attracties en activiteiten. Het evenement is een vaste traditie in het dorp en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Voor inwoners van Gemonde en omgeving is dit een kans om samen te komen en te genieten van het aanbod.