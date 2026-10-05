Bewonersbijeenkomst over warmte uit de Dommel

Op woensdag 14 oktober wordt in Sint-Michielsgestel een bijeenkomst gehouden over het gebruik van warmte uit de Dommel en rioolwater om huizen en panden te verwarmen.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst is een initiatief van DEC Dommelstroom en de gemeente Sint-Michielsgestel. Samen onderzoeken zij of het mogelijk is om circa 1000 panden in en rond het centrum van de gemeente te voorzien van duurzame warmte. Het gaat om woningen, winkels en andere gebouwen in onder meer het nieuwbouwproject Domein aan de Dommel, de wijk Theereheide en het sportpark.

Het doel van het onderzoek is om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen door gebruik te maken van schone warmte uit de directe omgeving. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe deze vorm van energie werkt en wat het kan betekenen voor eigenaren en bewoners van de panden.

Praktische details

De bewonersavond vindt plaats in de Protestantse Kerk aan de Schijndelseweg 1 in Sint-Michielsgestel. Het begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur staan koffie en thee klaar. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie.

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen, ideeën te delen en eventuele zorgen te bespreken. Ook is er gelegenheid om andere bewoners te ontmoeten. Iedereen uit het onderzoeksgebied is welkom.