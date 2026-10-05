Bernheze onder toezicht om asielopvang

Bernheze staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet nog niet aan de opvangplicht voor asielzoekers en is ingeschaald op trede 3 van de interventieladder.

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De inschaling op trede 3 betekent dat Bernheze intensiever wordt begeleid door het ministerie. In een bestuurlijk overleg worden afspraken gemaakt over de stappen die nodig zijn om aan de wettelijke opvangopgave te voldoen. De gemeente moet deze taak uitvoeren volgens de Spreidingswet.

Eerder stond Bernheze op trede 2 van de interventieladder. Destijds heeft de gemeente informatie aangeleverd over de voortgang, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete oplossingen. Het ministerie vindt daarom dat meer toezicht nodig is.

Locatieonderzoek hervat

De gemeente heeft eerder het MOB-complex onderzocht als mogelijke opvanglocatie, maar het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) beoordeelde deze locatie als ongeschikt. Daarna is Zevenbergen 10 aangewezen als voorkeurslocatie. Het proces lag tijdelijk stil, maar is in juni hervat met de komst van een nieuw college.

Dit college benadrukt dat het zorgvuldig en transparant wil handelen. Het wil rekening houden met de belangen van inwoners en betrokkenen, terwijl het tegelijkertijd voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Nieuwe kaders nodig

Volgens het college zijn de huidige bestuurlijke kaders voor de opvangopgave niet voldoende. De gemeenteraad krijgt van het college voorstellen over de locatie, duur en omvang van de opvang. Deze kaders moeten de basis vormen voor verdere stappen in het proces.

Het ministerie blijft betrokken bij de voortgang en zal samen met Bernheze bekijken hoe de opvangopgave kan worden ingevuld.