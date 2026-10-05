Verlies en overwinningen voor NAC Academie

NAC-teams beleven wisselende resultaten in speelronde 7. Van grote nederlagen tot klinkende zeges, de jeugd- en vrouwenteams van NAC zetten uiteenlopende prestaties neer.

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De vrouwen van NAC hebben een zware avond gehad tegen Excelsior Rotterdam. In Rotterdam begon NAC nog sterk, met twee kansen voor Estelle Pereira, maar na een vroege achterstand ging het bergafwaarts. Bij rust stond het 2-0, waarna Excelsior in de tweede helft uitliep naar een overtuigende 7-0 overwinning. De volgende wedstrijd tegen HERA United is uitgesteld.

Bij NAC Onder 21 verliep de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht teleurstellend. Hoewel Tuna Kazak vroeg de score opende en Kevin Schakel later de 2-1 maakte, draaide FC Dordrecht het na rust snel om. Door fouten in de verdediging verloor NAC uiteindelijk met 2-3. Zaterdag 10 oktober speelt het team uit tegen FC Volendam.

Wisselende resultaten bij jeugdteams

NAC Onder 19 speelde gelijk tegen AFC. Noël Clerx en Redwan Fatih scoorden voor NAC, die met een penalty zelfs op 0-2 kwam. Het duel eindigde echter in 2-2. De geplande wedstrijd tegen Fortuna Sittard is verplaatst.

Een mooie overwinning was er voor NAC Onder 17, die met 0-2 won bij FC Den Bosch. Zakaria Taibouta en Elliot Amoah troffen doel. Zaterdag 10 oktober ontvangt het team Sportlust '46.

Bij NAC Onder 15 werd het een doelpuntrijke wedstrijd tegen FC Volendam. Collin Bekers, Yassin Senhaji, Melle Harinck, Ali Bugday en Julian Stadhouders zorgden voor een 5-3 overwinning. Het team speelt zaterdag 10 oktober uit tegen AZ.

Grote uitslagen bij jongere teams

Bij NAC Onder 12 was er een monsterscore tegen MVV: maar liefst 29-5. Woensdag 7 oktober staat een oefenwedstrijd tegen JVOZ op het programma. NAC Onder 11 won uit bij De Graafschap met 6-13 en speelt diezelfde woensdag thuis tegen JVOZ.

Andere uitslagen waren minder positief. NAC Onder 16 verloor thuis met 2-3 van PSV, ondanks doelpunten van Abdel Omrani en Jayden Nahar. NAC Onder 13 speelde doelpuntloos gelijk tegen PSV, terwijl NAC Onder 14 verloor met 3-1 bij ADO Den Haag. Ramazan Turgut was de enige doelpuntenmaker voor NAC.