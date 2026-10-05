Ontslagen om twee boxershorts: werknemer krijgt ruim 10.000 euro

Een uitzendkracht van Tempo-Team is ten onrechte op staande voet ontslagen en krijgt nu ruim tienduizend euro. De man werd verdacht van het stelen van twee boxershorts uit het kledingmagazijn in Oud-Gastel waar hij werkte. Volgens hem waren de onderbroeken van hemzelf.

Toen de werknemer in maart dit jaar klaar was met werken, werd hij door twee beveiligers gecontroleerd. In zijn tas vonden zij twee Calvin Klein-boxershorts. Volgens de man waren die van hem. Hij had ze een paar maanden eerder gekocht tijdens een personeelsuitverkoop waarbij kleding werd verkocht die niet meer in de winkel verkrijgbaar was.

De man werkte sinds 2024 bij Tempo-Team, dat hem uitzond naar een bedrijf in Oud-Gastel waar producten van Calvin Klein en Tommy Hilfiger worden opgeslagen. Om diefstal tegen te gaan, mogen werknemers geen kleding van die merken dragen of bij zich hebben.

Per drie stuks verpakt

Volgens hem worden de onderbroeken per drie stuks verpakt en heeft hij de derde nog steeds. Als bewijs liet hij een foto uit januari zien waarop hij een van de onderbroeken draagt. Hij kon deze dus niet na zijn ontslag hebben gekocht, omdat de boxershorts niet meer in de winkel te koop waren, stelde hij.

Ook zei hij vaker extra onderbroeken mee te nemen in zijn tas voor als hij na zijn werk ging sporten of niet thuis zou slapen. Daarnaast zei de man dat hij werkte op een afdeling waar pallets met kleding binnenkomen die verzegeld zijn. Pas op een andere afdeling wordt die verzegeling verwijderd. Volgens hem kon hij daarom helemaal geen kleding stelen.

Geen bewijs

Het uitzendbureau en het kledingbedrijf geloofden de man niet en ontsloegen hem op staande voet. Maar de rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dat niet terecht. Zelfs als de werknemer de regel heeft overtreden door Calvin Klein-kleding bij zich te hebben, betekent dat volgens de rechter niet dat hij die kleding ook wilde stelen.

Bovendien vindt de kantonrechter dat een ontslag op staande voet een zware maatregel is die een werkgever goed moet onderbouwen. Maar het uitzendbureau kwam niet met tegenbewijs voor de argumenten van de werknemer.

Daarom heeft de man volgens de rechtbank recht op een vergoeding. Hij krijgt bijna 3.000 euro aan misgelopen loon omdat zijn ontslag niet op de juiste manier is afgehandeld. Ook ontvangt hij ruim 1.500 euro voor het verlies van zijn baan. Daarnaast krijgt hij nog eens 6.000 euro schadevergoeding wegens inkomstenverlies. In totaal moet Tempo-Team hem ruim 10.500 euro betalen.