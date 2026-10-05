FC Tilburg VR1 verliest met 5-1 van Beerse Boys

FC Tilburg Vrouwen 1 heeft zondag met 5-1 verloren van Beerse Boys. De Tilburgse ploeg kwam al vroeg op achterstand, waardoor de wedstrijd na één helft eigenlijk al beslist was.

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De wedstrijd begon dramatisch voor FC Tilburg, dat al snel tegen een 5-0 achterstand aankeek. Beerse Boys was scherp en maakte optimaal gebruik van de kansen in de eerste helft. Na rust toonden de Tilburgse dames veerkracht en wisten ze via een goal van Nora Moggré de eretreffer te maken, waardoor de eindstand uitkwam op 5-1.

Voor FC Tilburg verloopt het seizoen tot nu toe moeizaam. Na drie competitiewedstrijden staat de ploeg op slechts één punt. Hoewel dat minder is dan vooraf werd gehoopt, is er binnen het team geen sprake van paniek. Er is vertrouwen dat de prestaties de komende weken kunnen verbeteren.

Nieuwe kansen

Volgende week krijgt FC Tilburg Vrouwen 1 de kans om zich te herpakken en punten te pakken.