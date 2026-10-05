FC Tilburg wint overtuigend met 4-1 van Viola

FC Tilburg heeft zondag met 4-1 gewonnen van Viola. Op sportpark De Spoordijk begon de ploeg sterk en stond het bij rust al 3-0. Door de overwinning staat FC Tilburg na drie speelronden tweede in de vierde klasse.

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De wedstrijd begon goed voor FC Tilburg, dat al vroeg op voorsprong kwam dankzij een doelpunt van Hamad Ahmed. Niet veel later verdubbelde Tobias Bolder de score met een kopbal uit een hoekschop. Rond het halfuur zorgde Hamad Ahmed opnieuw voor een treffer, waardoor de ploeg met een comfortabele 3-0 voorsprong de rust inging.

Na de pauze probeerde Viola meer druk te zetten en had de uitploeg meer balbezit. Toch bleef FC Tilburg goed georganiseerd spelen en gaf de defensie weinig kansen weg. Een kwartier voor tijd maakte Liam Lokken, na een voorzet van Justin Tilemans, de 4-0. In de slotfase scoorde Viola nog uit een strafschop, waardoor de eindstand 4-1 werd.

Goede seizoenstart

Met de overwinning staat FC Tilburg na drie wedstrijden op de tweede plek in de vierde klasse. De ploeg heeft zeven punten, net zoveel als koploper VCB, maar een minder goed doelsaldo. FC Tilburg is nog ongeslagen en blijft meedoen in de strijd om de bovenste plaatsen.