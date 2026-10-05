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Touringcar met pech zorgt voor een uur vertraging op A50
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Een touringcar met pech zorgt voor een uur vertraging op de A50 bij Schaijk. Het verkeer van Oss naar Eindhoven heeft daardoor een half uur vertraging. Dat meldt Rijkswaterstaat.
De rechterrijstrook is afgezet. Een berger is onderweg om de bus weg te slepen. Naar verwachting is de vertraging rond half acht weer opgelost.
Passagiers van de bus zijn overgestapt in een andere bus en konden zo hun reis weer vervolgen.
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