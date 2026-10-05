Michelinster voor De Cuijt en explosie bij NAC: dit gebeurde vandaag

Feest bij restaurant De Cuijt in Mierlo, dat maandag een Michelinster kreeg. En teleurstelling in Vught, waar Sense de ster juist kwijtraakte. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

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Jaantje van Boxtel (61) uit Breda strijdt al vijftien jaar voor woonwagenstandplaatsen voor haar familie. De gemeente bood haar tien sociale huurwoningen in Teteringen aan, maar dat aanbod wijst ze resoluut af. Voor 12 oktober moet ze beslissen, maar haar antwoord staat vast: "Ik doe het gewoon niet." Ze voelt zich onder druk gezet en zegt slecht te slapen van de situatie. Lees hier haar verhaal.

Maandag worden de nieuwe Michelinsterren bekendgemaakt. In 1958 kreeg Chalet Royal in Den Bosch als eerste Brabantse restaurant een ster. Eigenaar Kees van Gaalen maakte van de villa bij het Wilhelminapark een trekpleister met kreeft, oesters en Franse wijnen. Zelfs koningin Juliana en prins Bernhard schoven er aan. De ster behield het restaurant negentien jaar. Hier lees je het hele verhaal.

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Tot woensdag kunnen zonaanbidders zich nog laten verwennen. Het wordt tussen de 20 en lokaal 24 graden bij de grens met Limburg, met veel ruimte voor de zon. Maar woensdagavond gaat het veranderen: er komen flinke buien en de temperatuur zakt naar 13 of 14 graden. Van donderdag tot het weekend krijgen we te maken met herfstweer en buien. Check het hier.

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Een 21-jarige NAC-supporter uit Woudrichem is aangehouden na een explosie in het uitvak tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Zwaar vuurwerk werd afgestoken in een toilet, waarbij een wc-pot uit elkaar sprong. Drie supporters en twee stewards raakten gewond door rondvliegende stukken. Na de wedstrijd volgden meer incidenten, waarbij de ME moest optreden. Lees het verhaal hier.

Restaurant De Cuijt in Mierlo heeft maandag een Michelinster gekregen. Koen van Weert en Yukyung Lee, die elkaar leerden kennen in Kopenhagen, namen de ster in ontvangst. Minder goed nieuws was er voor Sense in Vught, dat zijn ster kwijtraakte na een koerswijziging naar een toegankelijker concept. Meer daarover lees je hier.