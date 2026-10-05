Bladel informeert gemeenteraad over energietransitie

De gemeenteraad van Bladel wordt volgende week dinsdag bijgepraat over netcongestie en de warmtetransitie. Tijdens de bijeenkomst mogen raadsleden vragen stellen aan ambtenaren over de aanpak en gevolgen.

Gevonden voor jou

Het elektriciteitsnet in Bladel is overbelast. Door een grotere vraag naar stroom dan de capaciteit van de kabels en transformatoren, komen plannen van de gemeente onder druk te staan. Dit raakt niet alleen de energietransitie, maar ook andere projecten zoals woningbouw. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij het verdelen van beperkte netcapaciteit en het tijdig indienen van aanvragen bij netbeheerder Enexis.

De bijeenkomst is bedoeld om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken rondom netcongestie en de strategieën op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau. De raad krijgt inzicht in hoe de gemeente met deze uitdagingen omgaat.

Warmteprogramma in ontwikkeling

De gemeente Bladel werkt aan een Warmteprogramma, dat eind 2027 het huidige Transitievisie Warmte moet vervangen. Dit programma is verplicht onder de Omgevingswet en bevat concrete plannen per wijk om aardgasvrij te worden. Ook staat erin hoe de gemeente inwoners gaat helpen met deze overstap.

Bladel wil in 2050 fossielvrij zijn en streeft naar 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Deze doelen zijn vastgelegd in de Kadernota Energiebeleid. Het Warmteprogramma wordt naar verwachting medio 2027 vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders.

Informatiebijeenkomst in het gemeentehuis

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel. De aanvang is om half acht ’s avonds. Tijdens de sessie worden de rol van de gemeenteraad en de inhoud van het Warmteprogramma besproken.

De bijeenkomst is openbaar, maar alleen raadsleden en commissieleden mogen vragen stellen aan de ambtenaren.